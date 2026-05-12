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Le nombre de vaches laitières et de porcs a baissé en Suisse

Keystone-SDA

En 2025, le nombre de vaches laitières et de porcs a diminué dans l'agriculture suisse. En revanche, la culture maraîchère a connu une nette tendance à la hausse, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

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(Keystone-ATS) Selon le relevé des structures agricoles, la mutation observée ces dernières années dans l’agriculture suisse s’est poursuivie. En 2025, on comptait 46’270 exploitations agricoles, soit 1,7% de moins que l’année précédente. Dans le même temps, la taille moyenne des exploitations a augmenté de 0,4 hectare pour atteindre 22,5 hectares.

Selon l’OFS, la situation est similaire pour les exploitations biologiques. Là aussi, le nombre d’exploitations a diminué, mais la taille moyenne a augmenté.

En 2025, le cheptel de vaches laitières a diminué de 0,6% pour s’établir à 524’400 têtes, une baisse due notamment à la surproduction. Le cheptel porcin a également reculé, tandis que le nombre de volailles a fortement augmenté et que la culture maraîchère a prospéré, selon le communiqué.

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