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Le Parlement décide d’accorder des allègements aux entreprises

Keystone-SDA

Les entreprises obtiendront des allègements pour rendre le marché suisse plus attractif. Après le Conseil des Etats, le National a accepté de justesse deux motions qui prévoient des déductions fiscales pour les entreprises exportatrices.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les deux textes de Benjamin Mühlemann (PLR/GL) ont pour but de rendre le marché économique suisse plus attractif dans un monde devenu plus incertain. Les investissements des entreprises en Suisse ainsi que la recherche, le développement et la production doivent être renforcés grâce à des allègements fiscaux.

Les députés ont accepté les deux textes par 98 voix contre 87, contre l’avis de leur commission. Le PLR et l’UDC ont fait bloc pour sauver le projet. Quelques centristes les ont rejoints.

La commission et le Conseil fédéral jugeaient peu opportun d’exiger maintenant des subventions fiscales au vu de la situation tendue des finances fédérales. D’autant que la Suisse fait déjà partie des places économiques les plus attrayantes dans le monde.

Ces arguments n’ont finalement pas convaincu.

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