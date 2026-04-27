Le personnel de l’Office médico-pédagogique en grève le 28 mai

Keystone-SDA

Les employés de l'Office médico-pédagogique (OMP) de Genève se mettront en grève le jeudi 28 mai. Ils exigent des améliorations de leurs conditions de travail, dégradées depuis l'introduction d'une nouvelle directive sur le temps de travail et l'imposition "chaotique" de la saisie de leurs heures.

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(Keystone-ATS) Les quelque 400 éducateurs employés par l’OMP ont vu leurs conditions de travail se dégrader depuis l’introduction «désastreuse» de cette directive, introduite à la rentrée 2025, indiquent les syndicats SSP et SIT lundi soir dans un communiqué commun.

Selon Mathilde Mottet, secrétaire syndicale pour le SSP, de nombreuses personnes «explosent» leurs heures, «car le temps de préparation des moments éducatifs a été comprimé, des pauses obligatoires ne sont pas prises et les besoins des enfants se complexifient».

En outre, le système de saisie des heures ne permet pas d’introduire toutes les heures travaillées après 19h00, le week-end ou pendant les camps, ajoute son homologue au SIT Massimiliano Masini. A cela s’ajoute le blocage récent de la demande de revalorisation des salaires des éducateurs et éducatrices par le Conseil d’Etat, dénonce-t-il.

Le personnel de l’Office demande l’introduction d’un maximum de 28 heures par semaine en présence des élèves sur les 46h45 travaillées par les éducateurs à temps plein. Il revendique aussi une revalorisation de leurs salaires, une évaluation indépendante de la directive et une augmentation du nombre de postes de travail.

Les syndicats ont rencontré lundi après-midi la conseillère d’Etat Anne Hiltpold et la direction générale de l’OMP qui sont, selon eux, «restés sourds» aux demandes du personnel. Dans la soirée, une trentaine d’employés de l’office ont remis une pétition munie de plus de 300 signatures à Mme Hiltpold pour défendre leurs revendications.