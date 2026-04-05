Le prix Nobel et ancien chef de l’AIEA appelle à stopper Trump

Keystone-SDA

Le prix Nobel de la paix et ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Mohamed el-Baradei a appelé dimanche la communauté internationale à stopper le président américain, qu'il a qualifié de "fou".

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(Keystone-ATS) «Aux gouvernements du Golfe: une fois de plus, s’il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir avant que ce fou ne transforme la région en boule de feu», a écrit M. el-Baradei sur X en langue arabe.

Dans une autre publication en anglais sur le même réseau social, l’ancien chef de l’AIEA a reproduit le message dans lequel M. Trump a donné jusqu’à lundi à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz sous peine de «déchaîner les enfers».

«Rien ne peut être fait pour arrêter cette folie?!», a commenté M. el-Baradei en interpellant les Nations unies, les gouvernements chinois et russe, le Conseil européen et le président français Emmanuel Macron.

Mohamed el-Baradei, un ancien homme d’Etat égyptien de 83 ans, a dirigé l’AIEA de 1997 à 2009, années au cours desquelles il a mené de nombreuses négociations cruciales avec l’Iran sur son programme nucléaire. Il a reçu en 2005 le prix Nobel de la paix conjointement avec son organisation pour leurs efforts en faveur d’un usage pacifique de l’énergie atomique.