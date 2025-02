Le projet de Trump pour Gaza suscite l’indignation internationale

Keystone-SDA

"Prendre le contrôle de la bande de Gaza" et transférer ses habitants vers d'autres pays: le projet du président états-unien Donald Trump pour l'enclave palestinienne a provoqué mercredi une vague de réactions indignées.

(Keystone-ATS) Le petit territoire palestinien jouit depuis le 19 janvier d’une trêve entre le mouvement islamiste du Hamas, qui le gouverne, et Israël, après plus d’un an de guerre qui l’a laissé exsangue. La suite de cette trêve est en négociation.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a « fermement » rejeté mercredi le projet d’occupation américain. « La direction palestinienne rejette fermement les appels à s’emparer de la bande de Gaza et à déplacer les Palestiniens hors de leur patrie », a déclaré le porte-parole de la présidence palestinienne, donnant lecture d’un communiqué officiel à la télévision publique palestinienne.

« Nous ne permettrons pas que soient bafoués les droits de notre peuple », ajoute le communiqué. Pour M. Abbas, « ces appels représentent une violation grave du droit international ».

« La paix et la stabilité ne seront pas réalisées dans la région sans la création d’un Etat palestinien (…) sur la base de la solution à deux Etats », estime M. Abbas. « La bande de Gaza fait partie intégrante de la terre de l’Etat de Palestine, aux côtés de la Cisjordanie et Jérusalem-Est ».

OLP contre tout transfert

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a rejeté de son côté tout projet de transfert « du peuple palestinien hors de sa patrie ».

La direction palestinienne « affirme son rejet de tous les appels au déplacement du peuple palestinien hors de sa patrie. Ici nous sommes nés, ici nous avons vécu et ici nous resterons », a déclaré Hussein Sheikh, secrétaire général de l’OLP dans un message sur son compte X.

Le Hamas a aussi dénoncé les propos « racistes » de Donald Trump. « La position raciste américaine s’aligne avec celle de l’extrême droite israélienne dans le déplacement de notre peuple et l’élimination de notre cause », a déclaré Abdel Latif al-Qanou, un porte-parole du mouvement islamiste palestinien.

Un dirigeant du Hamas, Sami Abou Zouhri, a estimé que les déclarations de Donald Trump étaient une « recette pour créer le chaos » au Proche-Orient.

Reconstruire sans déplacement

L’Egypte a appelé mercredi à une reconstruction rapide de la bande de Gaza, sans déplacement de ses habitants.

Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a souligné « l’importance d’avancer rapidement dans les projets de relance (…) à un rythme accéléré. L’Egypte est l’un des trois pays médiateurs dans les efforts de trêve entre le Hamas et Israël, aux côtés du Qatar et des États-Unis.

De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a jugé « inacceptables » les déclarations du républicain. « Expulser (les Palestiniens) de Gaza est une question que ni nous, ni les pays de la région ne peuvent accepter. Il n’est même pas question d’en discuter », a déclaré avec fermeté le ministre lors d’un entretien à l’agence de presse turque Anadolu.

« Côte d’Azur du Moyen-Orient »

Lors d’une conférence de presse mardi aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump a notamment proposé de transférer les Gazaouis dans des lieux « plus sûrs », comme l’Égypte ou la Jordanie. Ces pays ont d’ores et déjà refusé.

« Les Etats-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza », a-t-il dit au côté de M. Netanyahu, parlant du territoire palestinien comme d’un « chantier de démolition ».

Les Etats-Unis vont « aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits », afin de développer économiquement le territoire. Il a parlé d’un projet « à long terme », répétant son voeu de faire de Gaza la « Côte d’Azur du Moyen-Orient ». M. Netanyahu a salué en Donald Trump « le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche ».