Le retard de livraison du système Patriot s’allonge encore

Keystone-SDA

La perspective d'un système américain Patriot sur sol suisse devient de plus en plus lointaine. La Suisse table désormais sur un retard de livraison de cinq à sept ans, contre les quatre à cinq ans annoncés par Washington. Berne est maintenue dans le flou sur les prix.

1 minute

(Keystone-ATS) «En février 2025, les Etats-Unis ont estimé que la livraison serait reportée de quatre à cinq ans, écrit le gouvernement dans un communiqué mercredi. Dans l’intervalle, la Suisse a indiqué qu’en raison de la guerre au Proche et Moyen-Orient, il faudrait compter sur un retard de cinq à sept ans et sur une augmentation des coûts.»

Les Etats-Unis ont présenté à la Suisse des options. Le Département fédéral de la défense doit encore les examiner. Mais une chose est sûre: les solutions proposées entraîneront toutes «des retards de livraison et coûts supplémentaires considérables».

Washington ne donne toutefois aucun chiffre concret. La Suisse continue donc de bloquer les paiements du système tant qu’elle n’aura pas obtenu d’informations précises, écrit le Conseil fédéral.