Le secteur des assurances se porte bien en Suisse

Le secteur des assurances se porte bien en Suisse Keystone-SDA

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La situation financière du secteur suisse de l'assurance est "globalement solide", conclut un rapport de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) publié jeudi. Les assureurs ont considérablement augmenté leurs fonds propres l'an dernier.

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(Keystone-ATS) Les assurances suisses ont dégagé en 2025 un résultat annuel agrégé de 24,4 milliards de francs, en hausse de 136% sur un an à de 14 milliards de francs, indique le rapport de la Finma.

Les bénéfices annuels des assureurs non-vie et des réassureurs ont particulièrement progressé, pour s’établir à respectivement 12,9 milliards et 9,8 milliards. Les assureurs-vie ont aussi vu leur résultat annuel agrégé s’enrober de 10,2% pour atteindre 1,7 milliard.

La Finma constate que les placements ont été l’un des facteurs de contribution à ces résultats. Sur le marché global, les bénéfices sur les placements ont ainsi augmenté de 47,6% à 24,8 milliards. Leur rendement s’affiche à 5,00% contre 3,37% l’année précédente.

En ce qui concerne les primes brutes, leur volume agrégé a légèrement baissé pour atteindre 149 milliards (-0,6%). L’évolution a été différente selon les branches: les assureurs-vie et les assureurs dommages ont vu leurs primes brutes comptabilisées augmenter de respectivement 3,7% et 2,8% tandis que les réassureurs ont subi un repli de 6,1%. Celui-ci s’explique principalement par l’appréciation du franc par rapport au dollar, l’euro et la livre sterling.