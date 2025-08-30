La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Septembre musical revient dès mercredi à Vevey et à Montreux

Keystone-SDA

Le 79e festival de musique classique "Septembre Musical Montreux-Vevey" revient jouer ses notes sur la Riviera vaudoise du mercredi 3 au dimanche 14 septembre. Une deuxième édition du "Classic Lab", qui passe le classique à la moulinette de l'innovation artistique, aura lieu dans ce cadre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Alexandra Conunova et son hommage aux richesses musicales de la Moldavie, Dmitry Shishkin et Timothy Chooi sublimant le romantisme du 19e siècle», compteront parmi les temps forts de la manifestation font savoir les organisateurs dans un communiqué. Ce sera également le cas de la Sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov et le Grand Tango de Piazzolla, interprétés par le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Jérôme Ducros.

Les amateurs d’expériences inédites pourront de leur côté assister à des créations originales telles que Bach in the Jungle, «un voyage entre rigueur baroque et passion tropicale» avec la violoniste Leticia Moreno et From Bach to Jazz porté par la mandoline d’Avi Avital et le piano d’Omer Klein. Les familles et les enfants sont de leur côté attendus à la «version immersive» du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, proposée par l’Aurora Orchestra London.

En attendant la réouverture de l’Auditorium Stravinski, les concerts se dérouleront dans des «lieux chargés d’histoire», comme le château de Chillon, le Petit Palais du Fairmont Montreux Palace et la Salle del Castillo à Vevey, précise le festival.

A noter que, dans une démarche destinée à «rendre la grande musique accessible», le festival propose des billets à dix francs pour les jeunes, ainsi que de multiples médiations destinées aux écoliers de la région.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision