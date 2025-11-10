Le stationnement maximum passe de 2 à 3 heures dans tout Lausanne

Keystone-SDA

Le temps de stationnement évolue à Lausanne. Près de 5000 places de stationnement voient leur durée maximale passer de deux à trois heures. Cette modification concerne les places payantes situées en périphérie du centre-ville et vient compléter la réglementation déjà en vigueur au centre-ville.

(Keystone-ATS) Jusqu’à présent, la zone macaron L du centre-ville de Lausanne bénéficiait déjà d’une durée maximale de trois heures pour le stationnement payant. Désormais, cette règle s’étend sur la périphérie du centre (zones macaron A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N et O), écrit la Ville de Lausanne lundi dans un communiqué.

L’objectif de cette mesure est double: faciliter la vie des usagers en leur offrant davantage de temps pour leurs activités ou leurs visites, et soutenir la pérennité des commerces locaux, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année.

La première étape de mise en œuvre de cette mesure a consisté en l’adaptation des systèmes de paiement – qu’il s’agisse des applications mobiles ou des horodateurs. Ils ont été mis à jour dans la nuit pour permettre l’application immédiate du nouvel horaire.

Cependant, ce changement implique également l’adaptation d’un millier de panneaux de signalisation et la mise à jour de plus de 200 horodateurs répartis dans près de 150 rues de la ville. Ces opérations sur site nécessiteront environ un mois de travail pour être complètement réalisées.

Durant cette période de transition, les contrôleurs du stationnement tiendront compte de la nouvelle réglementation lors de leurs contrôles, même si les panneaux n’ont pas encore été modifiés, précise le communiqué.