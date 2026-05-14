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Le trafic redevient fluide au portail nord du Gothard

Autoroute
Keystone-SDA

Le bouchon au portail nord du Gothard était quasiment résorbé jeudi peu après 18h00. Les automobilistes ne devaient plus patienter qu’une dizaine de minutes, après une file qui avait atteint jusqu’à 10 kilomètres durant la journée, selon le TCS.

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(Keystone-ATS) L’embouteillage sur l’autoroute A2 devant le portail nord du Gothard en direction du sud atteignait déjà dix kilomètres de long à 8h00 du matin. Le TCS a fait état d’un temps d’attente d’une heure et 40 minutes et a recommandé d’emprunter une déviation par l’A13 via le tunnel du San Bernardino. Mais là aussi, les voyageurs ont dû faire preuve de patience. Le trafic était également bloqué sur une longueur de dix kilomètres.

La longueur du bouchon devant le portail nord du Gothard a diminué progressivement au cours de l’après-midi.

Le TCS prévoyait un «trafic très dense» devant le portail nord du Gothard pour l’Ascension. Des bouchons pouvant atteindre 16 kilomètres étaient annoncés, avec un temps d’attente pouvant aller jusqu’à quatre heures.

De longs bouchons se forment depuis des années au Gothard lors des jours fériés tels que Pâques, l’Ascension ou la Pentecôte. Un record a été atteint à la Pentecôte 2018 : le bouchon s’étendait alors sur 28 kilomètres. Le temps d’attente était de cinq heures.

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