Les astronautes d’Artémis survolent la Lune

Keystone-SDA

Les quatre astronautes d'Artémis II ont commencé lundi leur période d'observation rapprochée de la Lune. Cela peu après être devenus les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre.

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(Keystone-ATS) Débordant d’enthousiasme, les Américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen ont chacun à leur tour décrit la vue plein cadre de la Lune s’offrant à eux.

«On remarque quelque chose que je n’avais jamais vu sur des photos auparavant, mais qui est très notable ici: tous ces cratères récents qui sont vraiment brillants», a ainsi dépeint Christina Koch, exploratrice chevronnée qui entre dans les livres d’histoire comme la première femme à survoler la Lune.

«On dirait en fait un abat-jour percé de minuscules trous par lesquels la lumière passe. Ils sont très brillants par rapport au reste de la Lune», a-t-elle noté.

A ses côtés, Victor Glover, devenu lui le premier astronaute noir à participer à une mission lunaire, n’a pas caché son émerveillement: «Waow, j’aimerais avoir un peu plus de temps pour rester assis ici et décrire ce que je vois», s’est-il émerveillé.

Contemplant le pôle Sud lunaire, région où aucun homme n’est jamais allé et où la Nasa ambitionne de construire une base dans les années à venir, il a expliqué y voir «des dénivelés assez importants», décrivant ce qui s’apparente à «une paroi très haute ou un canyon très profond juste à l’ouest».

Ombres vertes

S’ils ne se poseront pas sur la Lune, leur survol n’en demeure pas moins historique car il s’agit du premier réalisé par une femme, un astronaute noir et un non-Américain, toutes les missions Apollo (1968-1972) ayant emmené exclusivement des hommes blancs américains.

Contrairement à leurs prédécesseurs qui étaient passés à une altitude d’environ 110 kilomètres de la surface lunaire, les astronautes d’Artémis II sont bien plus loin, à environ 6500 kilomètres au plus proche.

De là, la Lune leur apparaît comme un ballon de basket tenu à bout de bras, une distance devant leur permettre de voir des régions de la Lune qui n’ont jamais été directement vues par l’Homme.

Si les pionniers d’Apollo avaient survolé la face cachée de la Lune, celle qui n’est pas visible depuis la Terre, ils n’en avaient vu qu’une partie car ils étaient trop proches du sol.

Leurs successeurs se sont donc entraînés pendant plus de deux ans à reconnaître des formations géologiques et à les décrire avec précision aux scientifiques ici-bas, en particulier les reliefs et couleurs.

Le Canadien Jeremy Hansen a ainsi rapporté voir des ombres vertes et marron à la surface lunaire. Autant d’éléments qui pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre la géologie et l’histoire de l’astre.

«Défi»

Avant cela, l’équipage avait battu un record en devenant les êtres humains s’étant aventurés le plus loin dans l’espace, dépassant les 400’171 kilomètres parcourus en 1970 par Apollo 13.

«Nous choisissons ce moment pour lancer un défi à notre génération et à la suivante, afin de nous assurer que ce record soit de courte durée», a lancé à cette occasion Jeremy Hansen.

L’équipage en a également profité pour faire une demande spéciale: nommer deux cratères de la Lune, l’un en l’honneur de leur vaisseau, baptisé «Integrity» («Intégrité»), et l’autre pour Carroll Taylor Wiseman, la femme décédée du commandant. Une demande qui a fait fondre en larmes l’équipage.

Ce dernier avait commencé sa journée sur un autre moment d’émotion en recevant au réveil un message de Jim Lovell, pionnier des missions Apollo 8 et 13, enregistré quelques mois avant son décès en 2025.

«Je sais que vous allez être très occupés, mais n’oubliez pas de profiter de la vue», leur enjoignait l’astronaute.

Leur période d’observation rapprochée durera en tout près de sept heures et est retransmise en direct sur plusieurs plateformes comme Netflix et YouTube, des caméras GoPro ayant été installées à l’extérieur du vaisseau. Plus de 703’000 internautes suivaient ainsi l’événement sur YouTube à 20h45, heure suisse.

Vers 00h44 en Suisse, les communications seront coupées pendant 40 minutes car l’équipage volera derrière la Lune. Un moment de suspense qui sera suivi d’un coucher et d’un lever de Terre et enfin d’une éclipse du Soleil derrière la Lune.

Autant d’événements que la Nasa espère immortaliser et partager.

Si cette mission et la suivante, l’an prochain, se déroulent bien, l’agence spatiale américaine prévoit de faire alunir des astronautes en 2028.