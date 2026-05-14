Les Athénéennes explorent les «lumières des villes» à Genève

Keystone-SDA

Le festival des Athénéennes, qui mêle toutes les musiques, met la lumière du 3 au 13 juin sur les villes dans le monde. Icône de la pop espagnole, Luz Casal sera notamment accompagnée de l'Orchestre de chambre de Genève (OCG) pour un concert le 5 juin.

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(Keystone-ATS) Pour cette 15e édition, les organisateurs veulent faire lien entre aménagement des villes et musique. Plus de 40 événements sont programmés, entre baroque et contemporain, en passant par le rock et le jazz. Huit segments électroniques sont aussi au menu.

Les légendaires représentants du rock industriel berlinois Einstürzende Neubauten seront de la partie. Lauréat d’un Grammy en février dernier, le pianiste de jazz Sullivan Fortner participera lui aussi.

Côté piano classique, le Français David Fray viendra égayer les curieux. Tout comme le violoniste tzigane Roby Lakatos. Les comédies musicales américaines seront également à l’honneur grâce à trois formations.

Les traditions musicales d’Orient et d’Occident seront au centre de deux grandes soirées. L’Orchestre de Suisse romande (OSR) et le percussionniste iranien Keyvan Chemirani collaboreront pour «Le Cheval d’Ebène». Là où l’Ensemble Sequenza 9.3 fera partager les chants traditionnels de la Méditerranée.

Quatre rencontres autour du cinéma sont prévues. «Les lumières de la ville» de Charlie Chaplin seront projetées avec une musique originale offerte par l’OSR. «La Panthère rose» ou «Metropolis» figurent aussi au programme.

Pour le contemporain, l’Ensemble intercontemporain fera le déplacement pour relayer la musique répétitive. Et côté électronique, le batteur suisse Christophe Calpini dévoilera ses dernières oeuvres avec un quatuor à cordes. Pour les plus petits, les petites Grandes Athénéennes reviennent pour la seconde année avec cinq animations et concerts.