Les citoyens de Guin (FR) devront retourner aux urnes le 25 octobre

Keystone-SDA

Les citoyens de Guin (FR) devront voter une deuxième fois pour élire leur Conseil général, à la suite d'une potentielle fraude le 8 mars. Le nouveau scrutin, qui nécessitera un dépôt de listes et une deuxième campagne électorale pour les partis politiques, se tiendra le 25 octobre.

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(Keystone-ATS) Dans l’intervalle, les candidats déclarés élus le 8 mars siégeront au sein d’un législatif provisoire, malgré l’annulation du vote en raison de soupçons de fraude électorale, a fait savoir dans un communiqué la commune germanophone de plus de 9000 habitants. Ils avaient été assermentés le 25 avril par le préfet de la Singine.

Le candidat du Centre, qui avait bénéficié des bulletins potentiellement frauduleux, a renoncé à son mandat et a été remplacé par le vient-ensuite de sa liste. Mercredi dans un communiqué, le Conseil communal a dit prendre ainsi acte de l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois lui enjoignant de procéder de la sorte.

Partie plaignante

L’exécutif renonce à saisir le Tribunal fédéral. Il s’est toutefois portée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public fribourgeois, après l’identification des bulletins suspects, histoire de faire valoir d’éventuelles prétentions civiles du fait des incidences financières de l’affaire.

En dépouillant les bulletins rentrés le 8 mars, jour des dernières élections communales dans le canton de Fribourg, le bureau électoral avait constaté des similitudes suspectes entre les écritures figurant sur 135 bulletins vierges remplis à la main et portant le nom à consonance albanaise d’un unique candidat au Conseil général.

L’élection du Conseil communal s’est en revanche déroulée sans problème. Elle a été déclarée valide.