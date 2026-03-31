Les collectivités portugaises de Genève à l’honneur dans le canton

Keystone-SDA

La communauté portugaise est la deuxième plus importante communauté étrangère de Genève. "Notre História", un nouvel itinéraire à découvrir à travers le canton, met en lumière des lieux qui ont marqué l'histoire des collectivités portugaises.

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(Keystone-ATS) Ce dispositif, proposé par le canton en partenariat avec la Ville de Genève, vise à renforcer la cohésion sociale et la participation citoyenne. Un enjeu important, car malgré l’octroi des droits politiques au niveau communal aux personnes étrangères, la participation des Portugais demeure plus faible que celle des Suisses, relèvent les autorités dans un communiqué.

Selon une étude mandatée par le Bureau d’intégration et de la citoyenneté (BIC), le sentiment d’exclusion ou celui de n’être que des locataires explique en partie ce manque de participation au niveau démocratique. Le parcours imaginé à travers le canton insiste ainsi sur la reconnaissance de l’histoire et des contributions des collectivités portugaises.

Au gré de cet itinéraire, on découvre que les premiers cours de portugais ont été organisés dès 1913 dans le bâtiment de l’école Saint-Antoine ou encore que la place Lise-Girardin a été le point de passage des cortèges de maçons et de saisonniers. Au Stade du Bout-du-Monde, c’est l’histoire du club de foot APB (Association des Portugais de Genève) qui est racontée.

Au total, onze lieux sont à découvrir jusqu’au 30 juin à Genève, un douzième étant à Lisbonne. A chaque étape, une affiche présente un thème spécifique. L’itinéraire peut être suivi avec une application ou avec un document à imprimer. Il est complété par un site web, une série de podcast et des capsules audio liées aux différents lieux.

https://notre-historia.ch/