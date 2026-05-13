Les comptes de la Ville du Locle (NE) en zone bénéficiaire en 2025

Keystone-SDA

Les comptes de la Ville du Locle bouclent avec un petit bénéfice de 0,5 million de francs, alors que le budget prévoyait un déficit de 1,4 million. Le résultat vient confirmer pour la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises la "dynamique positive" amorcée en 2024.

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(Keystone-ATS) L’amélioration repose principalement sur la bonne tenue des recettes fiscales, qui affichent une progression globale de 5,6 millions de francs au regard du budget, a indiqué mercredi la commune qui comprend depuis 2021 Les Brenets. L’évolution est toutefois survenue «dans un environnement économique et géopolitique incertain».

«Une partie de ces recettes reste non pérenne», précise en effet le communiqué de la commune qui compte quelque 11’000 habitants. Du côté des charges, plusieurs postes ont évolué à la hausse, en particulier les charges de personnel, les biens, services et marchandises ainsi que les charges de transfert.

Vigilance de rigueur

La capacité d’autofinancement demeure positive à 4,6 millions, alors que les investissements nets totaux atteignent 5,9 millions. Le taux de réalisation des investissements du patrimoine administratif se monte à 55,1%, plusieurs projets ayant été reportés, dont la nouvelle STEP et des aménagements liés au patrimoine communal.

L’endettement brut augmente lui «légèrement» à 146,4 millions de francs à fin 2025, soit une croissance de 1,1 million. Malgré ce développement, la fortune communale reste solide, à 70,1 millions, et la réserve de politique conjoncturelle s’élève à 10 millions, note le Conseil communal, qui rappelle que la prudence reste de mise.