Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

Keystone-SDA

Des fonctionnaires de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières ont saisi un python royal à Porto Ronco (TI). Ils ont trouvé le serpent non venimeux lors d'un contrôle de la voiture d'un Italien vivant en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le python royal se trouvait dans une caisse que le passager portait sur ses jambes, a annoncé vendredi l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières.

Le serpent a été saisi parce que les deux jeunes hommes à bord de la voiture n’étaient pas en mesure de présenter le permis d’importation Cites nécessaire pour les espèces protégées comme le python royal.

Cites est un accord signé il y a plus de 50 ans qui réglemente le commerce des espèces menacées d’extinction. L’objectif est de protéger les animaux et les plantes vivant en liberté.

Les deux Italiens ont acheté le reptile d’un mètre de long la veille du contrôle en Italie. Porto Ronco se trouve non loin de la frontière italo-suisse, près de Brissago (TI).

