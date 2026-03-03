La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les entrepreneurs seront mieux assurés contre le chômage

Keystone-SDA

Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l'assurance-chômage seront mieux assurés contre ce risque. Après le National, le Conseil des Etats a adopté mardi un projet de commission visant à accélérer leur accès à ces prestations, sous certaines conditions.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Actuellement, les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, ainsi que les conjoints qui travaillent dans l’entreprise, sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage. Mais pour toucher des indemnités, elles doivent définitivement renoncer à leur position.

Le projet veut permettre aux personnes concernées un accès plus rapide et simple aux indemnités de chômage. Elles seront soumises à un délai d’attente de 20 jours et toucheront 70% du gain assuré. Les personnes ayant des obligations d’entretien envers des enfants recevront 80% du gain assuré.

Des garde-fous ont été intégrés pour réduire les risques d’abus. Le Conseil des Etats les a modifiés. Malgré l’opposition du Conseil fédéral, le projet a été validé par 27 voix contre 12. Le dossier retourne au National.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

