Les fans pourront «taper des balles» avec Taylor Fritz à Genève

Keystone-SDA

Vous rêvez de "taper des balles" avec des tennismen professionnels ? En marge du Geneva Open, les curieux pourront défier dimanche l'Américain Taylor Fritz, numéro 7 mondial, au quai Gustave-Ador à Genève.

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(Keystone-ATS) Tout au long du week-end, plusieurs joueurs viendront à la rencontre du public, a ajouté mercredi la Ville de Genève. Des animations sont prévues au village du tennis dès jeudi. Vendredi, chacun pourra notamment évaluer la vitesse de son service.

«Cela s’inscrit aussi dans la volonté de la Ville de Genève» de donner du poids au sport dans l’espace public et d’animer la Rade, dit la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis.