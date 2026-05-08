Les grévistes à Genève exigent un calendrier d’ici mardi

Keystone-SDA

Les grévistes demandent au Groupe intercommunal pour l'animation du parascolaire (GIAP) à Genève un calendrier de négociations d'ici mardi sur leur revalorisation salariale. Vendredi, la mobilisation était un peu moins importante que mardi, avec près de 200 manifestants.

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(Keystone-ATS) Les discussions «commencent à avancer», a affirmé devant eux une responsable du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT). Le comité du GIAP ne comprend pas «la réalité de votre travail sur le terrain», a-t-elle insisté.

Il accepte toujours de discuter du taux d’encadrement et de l’accompagnement des enfants avec des besoins différenciés, mais ces questions n’ont pas d’effet sur les salaires, a-t-elle ensuite affirmé à Keystone-ATS. Ces mesures sont insuffisantes, selon le syndicat.

Une délégation du SIT a rencontré vendredi matin plusieurs membres du comité du GIAP, dont la présidente, la conseillère administrative de la Ville de Genève Christina Kitsos. Les grévistes souhaitent parler de l’augmentation du taux de travail et leur classe salariale. Ils ont approuvé à l’unanimité une reconduction du mouvement le 2 juin jusqu’à 15h00.

Comme mardi, les manifestants étaient à nouveau rassemblés derrière leur banderole qui relayait leur «colère». «Prestation de qualité, parents rassurés», affichait une pancarte. «Trop d’enfants, pas assez de temps», renchérissait une autre.

Les mêmes avantages

Le personnel demande principalement une revalorisation dès janvier 2027 des salaires pour les animateurs et les référents socio-éducatifs. Il veut également que le personnel non permanent soit rattaché au statut du personnel permanent afin notamment d’être rémunérés selon les grilles salariales de l’Etat et d’obtenir les mêmes avantages.

Avec près de 2650 collaborateurs, le GIAP assure l’encadrement de près de 30’000 enfants après l’école. Il a recruté plus de 850 personnes en 2025 pour augmenter le personnel sur le terrain. Approuvée par les 40 communes membres, une réforme organisationnelle portant sur 2025-2028 et chiffrée à 12 millions de francs est en cours. Selon le comité, les mesures de ce plan «vont dans le sens des demandes des partenaires sociaux».