Les jeunes au coeur de la Semaine valaisanne contre le racisme

Keystone-SDA

Du 21 au 28 mars, le canton du Valais met sur pied sa Semaine d'actions contre le racisme. Cette année, celle-ci se veut centrée sur la catégorie des 15-24 ans.

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(Keystone-ATS) Portée par le Bureau cantonal de l’intégration (BCI) du Service de la population et des migrations (SPM) et les délégués à l’intégration oeuvrant dans le canton, l’action de cette année veut à la fois sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes à cette problématique mais aussi leur rappeler qu’ils sont «les acteurs essentiels du changement», comme l’a rappelé le conseiller d’Etat Stéphane Ganzer, à l’occasion d’une conférence de presse, mardi à Vionnaz.

Pour le chef du département de la sécurité, des institutions et du sport, «le racisme est un problème d’adultes que les jeunes doivent régler à la place des adultes.»

Autour de l’identité et de l’appartenance

Le but de cette édition 2026 est d’ouvrir le dialogue sur l’identité et l’appartenance et transformer l’expérience du racisme en levier d’action et de changement. Statistiquement, les 15-24 ans sont, proportionnellement, les plus exposées aux discriminations raciales, selon le Service de la population et des migrations.

Cinq capsules contre le racisme ont été réalisées par des jeunes domiciliés en Valais. Elles seront visibles, la semaine prochaine, sur les réseaux sociaux. Il s’agit de montrer leur rapport quotidien à «ce cancer social», comme l’appelle Stéphane Ganzer et ce, principalement, du point de vue de jeunes aux origines étrangères établis en Valais.

Bureau d’écoute réactivé

Des tables rondes pour les jeunes à Brigue, ou tout public à Ayent, en passant par une pièce de théâtre interactive à Sion, une cinquantaine d’activités se déploieront dans l’ensemble du canton, durant huit jours.

En parallèle à cette semaine, le canton du Valais va relancer le Bureau d’écoute contre le racisme. Jusqu’ici prérogative de Croix-Rouge Valais, le mandat a désormais été confié à Caritas Valais. Celui-ci débutera le 1er avril prochain.