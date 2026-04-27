Les TPG renforcent l’offre cet été pour aider à l’accès aux loisirs

Keystone-SDA

Les Transports publics genevois (TPG) souhaitent renforcer l'accès aux loisirs cet été. Ils ont annoncé lundi l'élargissement du dispositif nocturne au jeudi soir dès cette semaine, le renforcement de la desserte de la ligne des plages et l'augmentation du nombre de trajets vers le Salève.

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(Keystone-ATS) Jusqu’au 24 septembre, des bus partiront jusqu’à 03h30 du centre-ville les jeudis, comme les week-ends. Dès vendredi et jusqu’au 27 septembre, la ligne 29, celle des «plages», sera opérationnelle pour la seconde année.

Sur la rive droite, un arrêt à Versoix offrira un accès direct à la plage de la Bécassine. En direction de Collonge-Bellerive, une boucle avant de rejoindre Rive permettra une meilleure connexion avec le réseau des TPG.

L’arrêt Parc et plage des Eaux-Vives sera accessible depuis la ville. Du 29 juin au 14 août, la ligne 29 fonctionnera de 09h00 à 01h00, avec une fréquence toutes les 15 minutes en journée au total et toutes les 20 minutes en soirée.

Hors vacances, les premiers départs depuis Rive seront avancés à 09h00 et étendus jusqu’à 01h00. L’heure de ces derniers bus vaudra également pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Un renforcement de la ligne du Salève est prévu comme l’année dernière. Il sera appliqué du 3 mai au 27 septembre de 09h00 à 14h00 en direction de Veyrier douane puis de 14h00 à 19h00 en direction de la gare de Cornavin à Genève.