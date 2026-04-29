Lutte contre les violences domestiques dans le canton du Jura

Keystone-SDA

Le canton du Jura va donner une meilleure visibilité à sa nouvelle loi sur la prévention et la lutte contre les violences domestiques. Il va mettre en oeuvre une campagne de sensibilisation adaptée et spécifique après l'adoption sans opposition d'une motion mercredi par le Parlement.

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(Keystone-ATS) La motion de la députée du Centre Florence Boesch pour une campagne de sensibilisation sur la prévention des violences domestiques n’a donné lieu à aucun débat. Le Gouvernement, qui recommandait son adoption, juge nécessaire de faire un effort accru d’information de la population jurassienne sur ce thème. Il estime qu’il faut aussi mieux faire connaître le numéro d’urgence 142.

Il importera que les personnes concernées, victimes de violences domestiques et leurs proches, mais aussi les auteurs de violences qui souhaitent changer de comportement, aient connaissance des moyens mis en oeuvre par la nouvelle loi jurassienne pour les secourir, les assister et les prendre en charge, relève dans son texte la motionnaire.