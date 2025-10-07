Madrid: au moins deux morts après l’effondrement d’un immeuble

Keystone-SDA

Deux corps ont été retrouvés mardi soir dans les décombres de l'immeuble du centre de Madrid qui s'était effondré à la mi-journée, a annoncé le maire de la capitale espagnole. Il a précisé que deux personnes étaient par ailleurs toujours portées disparues.

(Keystone-ATS) «Le corps de l’un des quatre disparus a été localisé et retiré du bâtiment, une autre personne disparue a également été localisée (sans vie) à l’intérieur du bâtiment et on travaille actuellement à parvenir jusqu’au corps (…) il y a encore deux personnes qui n’ont pas pu être localisées «, a expliqué à la presse José Luis Martínez-Almeida peu avant 22h30, soit près de dix heures après l’effondrement de l’immeuble.

Le maire a indiqué que le premier corps, dégagé des ruines de l’immeuble était celui d’un homme.

«Pour le second, on ne sait pas encore avec certitude s’il s’agit d’un homme ou de la femme également disparue, tout cela reste très incertain», a-t-il déclaré à la presse alors que selon les médias espagnols, les quatre disparus sont une femme architecte, et trois hommes ouvriers du bâtiment.

«Ce que l’on sait, c’est qu’il y a un corps qui a déjà été localisé à l’intérieur du bâtiment et que les pompiers procèdent à son dégagement», a-t-il poursuivi, ajoutant que ces derniers avaient reçu le renfort de chiens et de drones.

Les pompiers doivent dégager «à la main» les décombres, mais ont pu compter aussi sur une grue qui était déjà utilisée sur place à l’origine pour les travaux effectués dans ce bâtiment destiné à devenir un hôtel 4 étoiles.

Interrogé sur les raisons de cet effondrement, l’édile a dit ne pas être en mesure de répondre: «La police judiciaire en charge de l’enquête doit comprendre exactement quelles sont les causes de cet écroulement. Ce qui est certain, c’est que l’écroulement de la dalle du sixième étage a eu lieu et cela a entraîné un effondrement de tous les étages» jusqu’au rez-de-chaussée, «où se trouvait l’une des personnes disparues qui n’a pas encore été localisée», a-t-il détaillé.

L’accident a eu lieu dans une rue du centre de Madrid, près de la très touristique Plaza Mayor, peu avant 13h30 et a fait plusieurs blessés, en plus de ces deux décès et deux disparitions.

Un bâtiment vieux de 60 ans

Le bâtiment concerné, construit en 1965, était en cours de réhabilitation pour devenir un hôtel 4 étoiles.

Selon des informations disponibles sur le site de la Mairie de Madrid, une autorisation avait été accordée en février pour l’implantation d’une activité d’hébergement dans ce bâtiment de 6745 mètres carrés, qui auparavant abritait des bureaux.

Au mois de juin dernier, une déclaration avait aussi été déposée pour l’installation d’une grue pour le chantier à l’intérieur du bâtiment.