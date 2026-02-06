Martine Doré: pianiste au Prix de Lausanne depuis 40 ans

La pianiste accompagnatrice Martine Doré fait danser les jeunes espoirs du Prix de Lausanne depuis 1986. La Française a raconté à Keystone-ATS sa passion pour ce métier de l'ombre et son travail au quotidien.

(Keystone-ATS) Alors que les danseuses défilent devant le jury du Prix de Lausanne, rivées aux explications de leur professeure, Martine Doré écoute avec la même concentration. Son rôle n’est pas de danser, mais d’accompagner l’exercice au piano.

«J’ai entre 20 et 45 secondes pour trouver la musique», indique-t-elle, dans un salon du Théâtre de Beaulieu où se déroule le concours. «Il faut coller à l’exercice. J’attends le moment où la professeure montre ce qu’elle veut, je regarde, je m’inspire de ce qu’elle a fait, puis j’y vais.»

Plaisir et efficacité

Sous les yeux des jurés, les exercices s’enchaînent. Ronds de jambe, pirouettes, sauts, la musique est toujours en adéquation avec le mouvement. «Il ne faut pas chercher à compliquer, je vise l’efficacité d’abord», explique la Cannoise qui joue sans partition ni préparation à l’avance. Jamais très loin, la professeure Elisabeth Platel lui précise parfois d’un geste, d’un regard ou d’un mot ce qu’elle souhaite pour ses élèves.

Les musiques durent rarement plus d’une minute, tout comme les exercices. On reconnaît parfois des airs célèbres, parfois pas. «La plupart du temps, j’improvise», explique Martine Doré. «Je pioche aussi dans le répertoire du ballet classique ainsi que dans la variété comme Edith Piaf ou encore Michael Jackson. Ca m’amuse. Mon but est de prendre du plaisir, et en en prenant, j’en donne», sourit-elle.

Accompagner avec chaleur

La première venue de la musicienne au Prix de Lausanne remonte à 1986. «Depuis, j’ai peut-être raté cinq ou six éditions», estime-t-elle. «L’ambiance est extraordinaire, très bienveillante, ça a très peu la forme d’un concours. Pour les danseurs, c’est un stage inouï», s’enthousiasme celle qui a pour mission d’accompagner les classes des filles.

Le reste de l’année, Martine Doré exerce au Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower à Cannes, ainsi qu’au Conservatoire de Nice. «J’adore le travail du cours et la construction du travail du danseur, même si ces jeunes passent immanquablement par des moments durs, voire des échecs. Dans ces heures-là, j’essaie d’accompagner avec particulièrement de chaleur, de les faire sourire, par exemple en jouant une musique de jeu vidéo.»

De danseuse à pianiste

Plus jeune, la Française n’imaginait pas faire ce travail. «Je m’étais juré de ne jamais faire la pianiste que personne ne regarde au fond de la salle», raconte-t-elle. C’est que Martine Doré est d’abord une danseuse. Elle a enfilé ses premiers chaussons à 7 ans avant d’intégrer la prestigieuse école de danse Rosella Hightower, où elle obtient son baccalauréat.

Jusqu’à la fin de son adolescence, c’est donc elle qui danse, accompagnée du pianiste. «En parallèle, je suivais des cours de piano avec le professeur de l’école, Claude Pothier». Un jour, l’école a besoin d’une nouvelle pianiste accompagnatrice. La directrice propose à la jeune femme de se former pour le poste. «Je me disais que ce n’était pas un métier pour moi, mais en même temps, j’avais 19 ans, je savais que je n’allais pas devenir danseuse professionnelle», se remémore-t-elle.

Un neveu «star»

La danseuse musicienne apprend alors à déchiffrer des partitions de ballet et se voit confier le cours des petits. «Je jouais les partitions, mais très vite ça m’a barbée. Un jour, j’ai fermé les cahiers, je les ai posés sur le capot du piano et je me suis mise à improviser», raconte-t-elle. Claude Pothier la convoque alors dans son bureau pour évaluer ses capacités d’improvisation. «Du jour au lendemain je suis devenue pianiste pour le cours des grands», sourit-elle.

Martine Doré estime cependant n’avoir «aucun mérite». «Je baigne là-dedans depuis que je suis née. De 7 à 19 ans, j’ai dansé au son des pianistes accompagnateurs, mon père était très mélomane et je viens d’une famille de musiciens». Son arrière-grand-père, le compositeur Emile Waldteufel, était musicien à la cour de Napoléon III. La veine musicale familiale ne semble d’ailleurs pas près de se tarir, puisque le neveu de la pianiste n’est autre que la star de la chanson française Julien Doré.

Aspects ingrats

Bien que le métier se soit révélé une «passion totale», elle reconnaît qu’il comporte des aspects ingrats. «Pour un musicien digne de ce nom, cela peut être extrêmement frustrant, il faut toujours jouer en carrure de 8, car la danse classique se déroule sur 8 temps.» L’activité demande en outre une bonne dose d’humilité. «Il faut rester en retrait et s’insérer de manière discrète entre le professeur et les élèves.»

Martine Doré se considère «incapable de donner un concert» et évoque une manière «très spécifique» de jouer, dans laquelle elle se positionne «comme une danseuse à la barre.» Elle estime que son passé de danseuse, lui permet d’accepter plus facilement les réalités du métier. Avec certaines limites, cependant. «Dans mon école, je rappelle régulièrement qu’il ne faut pas oublier de montrer de la considération pour le pianiste», conclut-elle en souriant.