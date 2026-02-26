La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Merz appelle la Chine à surmonter «ensemble» les défis commerciaux

Keystone-SDA

Le chancelier Friedrich Merz a achevé jeudi une visite de deux jours en Chine, premier partenaire commercial de l'Allemagne. Il a vanté la "bonne relation" bilatérale, tout en soulignant son désir de relever avec Pékin les "défis" posés par la concurrence chinoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce déplacement de M. Merz dans le pays asiatique, le premier depuis son arrivée au pouvoir en 2025, illustre la volonté commune de Berlin et Pékin de faire front face aux droits de douane et revirements diplomatiques du président américain, Donald Trump.

Mais M. Merz doit trouver le bon équilibre, car la Chine, débouché historique majeur pour le «Made in Germany», est également pour le monde industriel allemand de plus en plus une rivale, de l’automobile aux nouvelles technologies.

