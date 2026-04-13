Moins de coup de foudre en Suisse en 2025

Keystone-SDA

L'année dernière, seuls 22'000 éclairs ont frappé le sol suisse, un chiffre historiquement bas. Cela représente une baisse de 25% par rapport à l'année précédente, selon les données du service d'information sur la foudre Aldis/Blids publiées mardi.

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(Keystone-ATS) Le district de Mendrisio TI a été le plus intensément touché par la foudre, avec une densité de 2,48 impacts par kilomètre carré. Il est suivi par les districts de Lugano TI (1,55) et de Gonten AI (1,50). A l’inverse, les districts du Lac FR, le Bucheggberg SO et le Seeland BE ont connu les plus faibles densités d’éclairs (entre 0,11 et 0,15).

En valeur absolue, près de 800 coups de foudre sont tombés sur le district d’Interlaken BE, soit le nombre le plus élevé parmi tous les districts. Le Tessin arrive en tête des cantons, avec près de 3300 éclairs, il représente 15% du total national.

«Pour qu’un orage se forme, il faut de l’humidité, une atmosphère instable et un processus permettant de faire monter l’air. En Suisse, c’est surtout le cas au Tessin, où de nombreuses masses d’air humide proviennent de la Méditerranée et où les montagnes font monter l’air qui les recouvre», explique l’expert Wolfgang Schulz de Aldis/Blids à Keystone-ATS.

Tendance similaire en Europe

Cette faible activité n’est pas spécifique à la Suisse. Au total, 167’000 coups de foudre ont été recensés en Suisse, en Allemagne et en Autriche. «Jamais un chiffre n’a été aussi bas», indique la société Aldis/Blids dans son communiqué.

«L’été 2025 a été particulier sur le plan météorologique, il n’a pas fait trop chaud ni trop sec. Cela peut expliquer le faible nombre d’orages», remarque Wolfgang Schulz. La densité d’éclairs en Suisse (0,53 par km2) et en Autriche (0,54) était similaire, mais nettement plus faible en Allemagne (0,28).

Le terme «éclair nuage-sol» désigne les éclairs qui frappent réellement le sol. Selon des études, seuls 10 à 20% de tous les éclairs se déchargent au sol, indique notamment le Centre de prévention des incendies. Environ 80% de tous les éclairs se déchargent à l’intérieur d’un nuage d’orage ou entre différents nuages. On parle alors d’éclairs «intra-nuage», ils sont eux inoffensifs.