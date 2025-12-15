Montreux: le sentier des Gorges du Chauderon ferme pour l’hiver

Keystone-SDA

Le tronçon inférieur du sentier des Gorges du Chauderon sera fermé jusqu'au début du printemps. La Municipalité de Montreux (VD) estime que le secteur est particulièrement exposé aux dangers naturels en période hivernale et qu'il comporte un risque important d'accidents pour les adeptes de la randonnée.

(Keystone-ATS) «En période hivernale, les conditions deviennent particulièrement risquées, avec des dangers de chutes de pierres et d’arbres, de glissades et de verglas, notamment sur les passages difficiles et non sécurisés», a fait valoir la commune de Montreux lundi dans un communiqué.

La date de réouverture sera définie en fonction de la météo et une signalétique spécifique sera posée sur le secteur concerné, précisent les autorités montreusiennes. Les tronçons entre Glion et le Pont de Pierre, ainsi qu’entre le Pont de Pierre et Les Avants restent pour leur part ouverts toute l’année, indiquent-elles encore.

Bien que le sentier des Gorges du Chauderon démarre au coeur de la vieille ville de Montreux, il est considéré comme un «chemin de randonnée de montagne» par Suisse Rando. Sa période d’utilisation recommandée se situe d’avril à octobre, rappelle le document.

Sécurisé après des accidents

Le sentier a été le cadre d’accidents ces dernières années. En octobre 2019, deux jeunes hommes avaient fait une chute mortelle d’une centaine de mètres. En mai 2021, un promeneur avait été tué par une chute de pierres, à la suite de quoi le sentier était resté fermé pendant deux ans.

Des travaux de sécurisation avaient alors été menés. Les roches friables et instables avaient été purgées et les arbres dangereux évacués. Quelque 85 mètres de filets pare-pierres avaient été installés, tandis que les mains-courantes et les passerelles avaient été remises en état. Un dispositif de signalisation indiquant «l’aspect périlleux du sentier» avait également été installé.