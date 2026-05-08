Monument à Nidau (BE) à la mémoire d’un survivant de la Shoah

Keystone-SDA

La commune de Nidau, qui jouxte la ville Bienne, a inauguré vendredi une stèle en hommage à Léon Reich, survivant de l'Holocauste. Ce monument vise à rappeler son engagement en faveur de la médiation et de la réconciliation avant son décès en 2014.

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(Keystone-ATS) Né en Pologne en 1925, Léon Reich a été déporté dans le camp de travail de Blechhammer, puis transféré au camp de concentration de Buchenwald. Il est arrivé en Suisse en 1945 comme réfugié, où il est devenu horloger.

En 1958, ce survivant des camps de concentration s’établit à Nidau, où il fonda une entreprise d’appareils de précision. Léon Reich a aussi été président de la communauté juive de Bienne. Ce monument rend hommage à son engagement en faveur de la réconciliation et de la mémoire.

La pierre commémorative en travertin se compose d’une base triangulaire sur laquelle repose un objet triangulaire. En raison de la rotation de la partie supérieure, les deux corps triangulaires équilatéraux forment l’étoile de David.