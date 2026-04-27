Neuchâtel: plus de 1000 sorties pour la défense incendie en 2025

Keystone-SDA

Les services de protection et de secours se mutualisent progressivement à l’échelle du canton de Neuchâtel ou au niveau régional pour davantage d'efficacité. Sur le littoral neuchâtelois, la défense incendie est intervenue à 1430 en 2025, 50 de plus qu'en 2024, pour des feux, événements naturels, interventions sur le lac ou missions de secours.

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(Keystone-ATS) «L’année 2025 a été marquée par le renforcement des synergies régionales entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, au sein de la Région de défense incendie du littoral (RDIL). Ce corps de sapeurs-pompiers est composé de 295 professionnels et volontaires en activité», a indiqué lundi la Ville de Neuchâtel.

«La RDIL souhaite améliorer encore son fonctionnement interne afin de gagner en efficacité, par exemple en poursuivant le développement des synergies régionales et en assermentant les volontaires», peut-on lire dans le communiqué.

Du côté de la brigade sanitaire, 7297 interventions ont été effectuées l’an dernier, dans la ligne des trois dernières années. La majorité des prises en charge se situe dans le registre des primo-interventions, soit les accidents et urgences médicales (5381). L’Office des ambulances est composé de 67 collaborateurs, neuf étudiants et 20 first-responders.

Amendes en hausse

De leur côté, les 40 collaborateurs de la sécurité publique de la Ville ont eu à traiter 1844 demandes citoyennes ou interventions en lien avec la circulation et le stationnement, la prévention, les objets trouvés ou encore l’identification de personnes. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2024, où il s’était élevé à 1460.

Quelque 50’000 amendes d’ordre (+29,7%) ont été délivrées. Les 2720 contrôles divers liés à la circulation routière sont aussi en augmentation (+51,2%). L’introduction de paiements dématérialisés par application a «rendu le contrôle plus facile, d’où la hausse sensible d’amendes», a ajouté la Ville.