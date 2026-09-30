Optimisme chancelant pour la conjoncture suisse en septembre

Keystone-SDA

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L'optimisme a fléchi en septembre chez les analystes financiers, selon le sondage réalisé par UBS et CFA Society Switzerland. Les experts sondés misant sur une évolution favorable de la conjoncture sont toujours plus nombreux que ceux attendant une détérioration.

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(Keystone-ATS) Publié mercredi, le baromètre de confiance économique UBS-CFA a chuté de 9,5 points à 2,6 points en septembre. Il reste toutefois en territoire positif pour le troisième mois consécutif.

Les perspectives des analystes concernant la conjoncture de la zone euro et celle outre-Atlantique se sont toutefois largement détériorées, alors que 45% des analystes s’attendent à une détérioration pour la première et 60% pour la seconde.

Sur le volet de l’inflation, la moitié table sur une progression en Suisse, et il sont 70% pour ce qui concerne la zone euro et les Etats-Unis, des parts nettement plus importantes qu’en août.

Suite à l’évaluation de la situation économique et monétaire de la BNS du 24 septembre, un analyste sur trois s’attend désormais à une progression des taux d’intérêt à court terme en Suisse, alors qu’en août, personne ne s’y attendait. Pour la zone euro et les Etats-Unis, ils sont quatre sur cinq à s’y attendre.

Concernant la croissance à long terme, les analystes sont plus nombreux à espérer une croissance supérieure à 1% pour les trois prochaines années.

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