Pâques : Léon XIV appelle à la paix face aux guerres dans le monde

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Léon XIV a appelé les dirigeants à "choisir la paix" et dénoncé l'indifférence face aux milliers de morts dus aux guerres dans son premier message de Pâques. Cette fête la plus importante du calendrier chrétien est assombrie cette année par le conflit au Moyen-Orient.

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(Keystone-ATS) Du Timor oriental aux Etats-Unis, les catholiques du monde entier célèbrent cette fête commémorant la résurrection du Christ, dont la tonalité joyeuse est ternie par la guerre entre l’Iran et Israël et ses répercussions régionales, qui a entrainé de lourdes restrictions pour les chrétiens.

Au Vatican, sur une place Saint-Pierre ornée de milliers de fleurs et sous un soleil radieux, Léon XIV a célébré la messe de Pâques pour la première fois depuis son élection en mai 2025, dans une ambiance festive, accompagnée des trompettes et de chants liturgiques.

«Urbi et Orbi»

Lors de sa traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville et au monde), le souverain pontife a appelé «ceux qui ont le pouvoir de déclencher les guerres» à «choisir la paix.

«Nous nous habituons à la violence, nous nous y résignons et nous devenons indifférents. Indifférents à la mort de milliers de personnes. Indifférents aux répercussions de haines et de divisions que les conflits sèment» et à leurs «conséquences économiques et sociales», a-t-il déploré.

Rompant avec la tradition observée depuis des années par ses prédécesseurs, Léon XIV n’a cité aucun pays ni région en crise dans le monde. Il a également annoncé la tenue d’une veillée de prière pour la paix le 11 avril place Saint-Pierre, à Rome.

Depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre, il a ensuite souhaité «Joyeuses Pâques» aux fidèles en dix langues – dont l’arabe et le chinois – une tradition qui avait été délaissée par son prédécesseur François, avant de s’offrir un bain de foule en papamobile jusqu’à la principale avenue menant à la place, sous les acclamations de la foule.

Tout au long de la Semaine Sainte, l’ombre des guerres a plané sur les célébrations. Samedi soir, lors de la veillée pascale, le chef de l’Eglise catholique a dénoncé les divisions créées par «la guerre, l’injustice, la fermeture entre les peuples et les nations».

Huis clos

Ces derniers jours, le pape, natif de Chicago, a multiplié les appels diplomatiques, allant jusqu’à interpeller Donald Trump qu’il a invité à «chercher une porte de sortie» au conflit.

A Jérusalem, les célébrations liturgiques dans la basilique du Saint-Sépulcre, édifiée sur le lieu de la Résurrection de Jésus selon la tradition, se sont tenues à huis clos en raison de restrictions sur les rassemblements imposées depuis le déclenchement de la guerre avec l’Iran le 28 février.

Dimanche matin, des barrages de la police israélienne, qui argue d’impératifs de sécurité, ont filtré les rares fidèles autorisés à s’approcher.

Pour beaucoup d’entre eux, ces mesures vident la célébration de sa substance. «C’est très difficile pour nous tous, car c’est notre fête (…) C’est vraiment très dur de vouloir prier, de venir ici et de ne rien trouver. Tout est fermé», déplore les larmes aux yeux Christina Toderas, 44 ans, venue de Roumanie.

«Le silence est presque absolu, seulement troublé au loin par les ravages que la guerre continue de causer sur cette terre sainte et déchirée», a déclaré samedi le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, lui-même empêché d’entrer dimanche dernier par la police israélienne, un incident qui avait suscité un tollé international.

«Confiance»

Au Liban, où les localités à majorité chrétienne du sud sont prises au piège des combats en cours depuis un mois entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah, soutenu par l’Iran, les fidèles veulent garder espoir malgré tout, la plupart refusant de fuir.

À Debel, près de la frontière israélienne, les habitants ont préparé Pâques alors que résonnent sans relâche les bombardements autour du village, désormais presque totalement coupé du monde et dépendant de l’aide humanitaire.

Malgré tout, «nous avons confiance en Dieu» a affirmé M. Attieh, car «c’est le seul espoir auquel nous ne renoncerons pas». Selon lui, un convoi d’aide doit arriver dimanche à Debel, en présence du nonce apostolique – l’ambassadeur du Saint-Siège.

A Dubaï, aux Emirats arabes unis, les messes sont annulées depuis vendredi et jusqu’à nouvel ordre «suite aux directives du gouvernement». A Damas, elles ont été limitées à l’intérieur des églises, après des tensions dans une ville chrétienne du centre de la Syrie.

A Rome, Pâques ravive aussi la mémoire du pape François: en 2025, le jésuite argentin avait fait sa dernière apparition publique lors d’un ultime bain de foule sur la place Saint-Pierre le dimanche de Pâques, quelques heures avant sa mort.