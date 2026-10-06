Paramount Skydance finalise l’acquisition de Warner Bros Discovery

Keystone-SDA

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Le groupe américain de cinéma et télévision Paramount Skydance a finalisé mardi l'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD). Le groupe fusionné, appelé Skydance, ambitionne de rivaliser avec les géants du streaming.

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(Keystone-ATS) L’absorption de WBD par Paramount Skydance pour 110 milliards de dollars (91,4 milliards de francs au cours du jour) entraîne la radiation des titres Warner Bros Discovery.

Sollicité par l’AFP, la Bourse électronique Nasdaq a indiqué que les actions étaient déjà officiellement suspendues et seraient radiées mercredi.

Le groupe fusionné sera désormais coté sous le nom Skydance, avec l’abréviation SKYD. C’est l’aboutissement d’une campagne entamée il y a treize mois environ avec une première offre de Paramount Skydance (PSKY).

Après une bataille avec la plateforme de vidéo à la demande Netflix et plusieurs revirements, PSKY a fini par l’emporter en février.

WBD apporte la plateforme de streaming HBO Max, le studio Warner Bros, les droits de franchises cinématographiques à succès comme Harry Potter et un portefeuille de chaînes, dont CNN et Discovery.

Paramount Skydance contrôle déjà le studio Paramount, la chaîne CBS, la plateforme de vidéo en ligne Paramount+ et les franchises cinématographiques «Transformers», «Mission: Impossible» ou «Star Trek».

Pour financer l’opération, Paramount Skydance prévoit de lever près de 52 milliards de dette, un montant colossal qui va s’ajouter à celle de Warner Bros Discovery, déjà importante (plus de 32 milliards).

Ce montage inquiète certains investisseurs, Paramount Skydance ne dégageant jusqu’ici qu’un faible flux de trésorerie par trimestre.

Une partie de l»industrie du cinéma et de la télévision craint que cette union n’engendre une casse sociale, Paramount Skydance tablant sur 6 milliards de dollars d’économies par an d’ici trois ans.

Après avoir assigné PSKY en justice, les procureurs de douze Etats américains ont obtenu que l’entreprise s’engage à augmenter ses dépenses de production de 300 millions par an.

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