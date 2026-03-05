Partenariat entre la course Morat-Fribourg et la Ville de Fribourg

L’association Morat-Fribourg, qui gère la célèbre course à pied éponyme, et la Ville de Fribourg renforcent durablement leur collaboration. L'annonce constitue une première communication marquant le lancement officiel d'un partenariat consolidé.

(Keystone-ATS) La démarche s’inscrit dans le cadre d’une volonté de reconnaissance accrue de la part des collectivités publiques. Plus ancienne course sur route de Suisse, Morat-Fribourg fait partie intégrante du patrimoine sportif, culturel et populaire de la région, ont indiqué jeudi les deux partenaires dans un communiqué.

Tradition vivante

L’édition 2025 a dépassé les 16’400 inscriptions, ce qui «témoigne de l’attractivité croissante de la course et de son rayonnement global». Elle rayonne bien au-delà des frontières suisses, avec des participants issus de 89 pays. La manifestation sportive affiche ainsi une dimension nationale et internationale.

En juin, les députés fribourgeois avaient accepté partiellement pour leur part un mandat interparti sollicitant une «reconnaissance pérenne de la mythique course Morat-Fribourg». Le Conseil d’Etat va du coup soutenir une demande d’inscription à la liste des traditions vivantes de Suisse auprès de l’Office fédéral de la culture.

Bataille de Morat

Les critiques des organisateurs envers le manque de reconnaissance du canton avaient fait grand bruit à l’automne 2024. Quant à lui, le partenariat avec le chef-lieu donnera lieu encore à une présentation détaillée prochainement quant aux modalités précises et les perspectives de développement pour les années à venir.

Pour mémoire, la course de 17,17 kilomètres vient commémorer chaque automne la bataille de 1476 qui a vu les Confédérés remporter à Morat une victoire sur Charles le Téméraire. Selon la légende, dans la foulée, un messager avait couru de Morat à Fribourg, une branche de tilleul à la main, pour annoncer la victoire des Suisses.