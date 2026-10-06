Partners Group vote pour la liquidation d’un fonds britannique

Partners Group se prononce en faveur de la liquidation d'un fonds britannique Keystone-SDA

Partager

Le gestionnaire d'actifs zougois Partners Group va liquider son fonds de capital-investissement Partners Group Private Equity (PGPE) coté à la Bourse de Londres.

2 minutes

(Keystone-ATS) Une large majorité des investisseurs, représentant 74,12% du capital-actions, se sont prononcés en faveur de la sortie de ce fonds, en convertissant leurs titres en actions dites «de réalisation», selon un communiqué daté de lundi. Le seuil pour avaliser cette proposition était fixé à 40%.

En juin, sur fond de craintes de bulle autour du capital-investissement, PGPE avait donné le choix à ses actionnaires de poursuivre leur participation dans la stratégie à long terme de l’entreprise au terme d’une restructuration ou d’opter pour un titre négociable qui garantirait la liquidité – soit la possibilité de se désengager – en tout temps.

Cette dernière possibilité sera de ce fait la seule option soumise pour approbation aux actionnaires, lors de l’assemblée générale extraordinaire prévue mercredi. Si elle devait être adoptée, le conseil d’administration précéderait à une liquidation contrôlée de l’ensemble du portefeuille d’investissement.

Dans le cas où elle serait rejetée, le fonds continuera d’être géré «conformément à son objectif et à sa politique d’investissement actuels et les administrateurs réévalueront les options disponibles à ce moment-là».

La proposition de réorganisation est quant à elle retirée.

Cette décision intervient dans un contexte tourmenté pour Partners Group, critiqué pour son exposition sur les marchés privés.

En juin, la firme avait limité les retraits pour ses fonds «evergreen», soit sans échéance, ce qui avait entraîné une chute du cours de l’action.

La semaine dernière, le gestionnaire d’actifs a réorganisé ce fonds à capital perpétuel. Global Value SICAV, représentant un volume de 6,6 milliards d’euros (6,16 milliards de francs), a ainsi été intégrée à un fonds à compartiments qui sera divisé en deux sous-portefeuilles. L’un d’eux vise une plus-value sur le long terme, l’autre doit permettre une sortie facilitée.

Les plus appréciés Les plus discutés