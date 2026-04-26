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Pas de terrains de football à 16,6 millions à Estavayer (FR)

Keystone-SDA

Les citoyens de la commune d’Estavayer (FR), qui compte plus de 10'000 habitants, ont balayé dimanche, à 77,81%, l’octroi d’un crédit d’investissement de 16,62 millions de francs pour la réalisation d’infrastructures de football. L'objet était contesté par référendum.

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(Keystone-ATS) Le projet, qui affichait une vocation régionale, était prévu au parc du Château-d’Eau, à Estavayer-le-Lac. Dans le détail, il comprenait notamment la réalisation de trois terrains de football synthétiques, d’une buvette, de vestiaires et d’une salle polyvalente.

Pour les autorités staviacoises et le comité de soutien, le projet constituait la réponse aux «besoins actuels et futurs des principaux clubs de football de la commune». Le comité référendaire considérait pour sa part que le projet était surdimensionné et que les coûts n’étaient pas maîtrisés.

Les opposants proposent désormais à la commune d’étudier une alternative. Validé par le Conseil général en octobre dernier, par 46 voix contre 11 et une abstention, le crédit a suscité une vague d’opposition concrétisée par la voie d’un référendum facultatif, qui a abouti avec la récolte de 1669 signatures valables.

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