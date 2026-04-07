La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Pershing Square propose de racheter Universal Music

Keystone-SDA

Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté une offre de rachat non engageante de 55 milliards d'euros pour s'emparer du géant de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Pershing Square propose aux actionnaires d’Universal 9,4 milliards d’euros en numéraire (soit 5,05 euros par action) ainsi que 0,77 action de la nouvelle entité pour s’offrir la maison de disque au catalogue de stars, dont Taylor Swift, The Weeknd et Lady Gaga, ce qui valorise l’ensemble à environ 55 milliards, selon des calculs de l’AFP.

A l’issue de cette transaction, que le fonds américain espère finaliser d’ici la fin de l’année, la nouvelle société née de la fusion entre UMG et Pershing Square SPARC Holdings serait cotée à la Bourse de New York.

«Depuis l’introduction en Bourse d’UMG, Sir Lucian Grainge et la direction de la société ont accompli un travail remarquable en développant et en enrichissant un catalogue d’artistes de classe mondiale, tout en générant d’excellents résultats financiers», a déclaré Bill Ackman dans un communiqué publié mardi.

«Cependant, le cours de l’action UMG a stagné en raison d’une série de problèmes qui n’ont aucun rapport avec les performances de son activité musicale et, surtout, qui peuvent tous être résolus grâce à cette opération», a-t-il assuré.

Parmi les interrogations soulevées par l’investisseur: l’incertitude autour de la participation de 18% du groupe Bolloré dans la société, son premier actionnaire, mais aussi la sous-utilisation des ressources financières d’UMG.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision