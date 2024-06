Près de 16’000 bouchers amateurs de l’Aïd se blessent en Turquie

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Près de seize mille bouchers amateurs se sont blessés dimanche en Turquie, au premier jour de la fête du sacrifice, l’Aïd el-Kebir, a indiqué le ministre de la Santé.

“Au premier jour de l’Aïd, environ 16’000 personnes se sont présentées dans les centres de santé à travers le pays en raison de blessures subies lors du sacrifice”, a annoncé le ministre Fahretin Koca sur le réseau X.

En 2023, près de 30’000 personnes avaient été blessées au cours des quatre jours de célébrations en Turquie, selon le bilan officiel.

“Le fait que les sacrifices ne soient pas réalisés par des professionnels est responsable de ces situations”, a estimé le ministre qui a appelé ceux qui n’ont pas encore sacrifié leurs animaux à faire attention”.

Selon lui, 1274 personnes ont été blessées à Ankara, la capitale, 840 à Istanbul, la mégapole de l’Ouest et 416 à Izmir, sur la côté égéenne.

“Environ 16’000 personnes ne pourront pas profiter des fêtes autant qu’elles le souhaiteraient”, a-t-il insisté.

Ce dimanche marquait le début de l’Aïd el-Kébir, la plus importante célébration du calendrier islamique également connue sous le nom d’Aïd al-Adha ou fête du sacrifice, qui commémore le sacrifice que Dieu réclama à Abraham, en lui réclamant la vie de son fils – finalement épargné.

A cette occasion, les Turcs sacrifient moutons et chèvres principalement et pour les plus riches, un boeuf.