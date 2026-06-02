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Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi

Keystone-SDA

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi jusqu'en début de soirée. Selon MétéoSuisse, des rafales de vent atteignant 114 km/h et d'importantes précipitations ont également balayé le pays.

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(Keystone-ATS) C’est dans le canton de Berne qu’on a enregistré de loin le plus grand nombre d’éclairs, soit 1321, selon le bilan établi par l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Venaient ensuite les cantons de Saint-Gall (699 éclairs) et de Lucerne (666 éclairs). Selon le classement de MétéoSuisse, c’est le canton de Schaffhouse (13 éclairs) qui a enregistré la plus faible activité.

Le Tessin a connu de fortes précipitations, avec un pic de 76,4 millimètres à Stabio. De violentes rafales de vent ont également été enregistrées. A Bad Ragaz (SG), le vent a atteint une vitesse de 114 kilomètres à l’heure.

Dans le canton de Berne, le violent orage a perturbé le trafic ferroviaire entre Berne et Thoune. Un arbre tombé a bloqué la voie, entraînant des annulations et des retards sur plusieurs lignes de RER.

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