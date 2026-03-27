Quartz 2026: «En première ligne» de Petra Volpe meilleur film

Keystone-SDA

Le film "En première ligne" de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la catégorie principale du "Meilleur film de fiction" vendredi soir à Zurich. Le prix du meilleur documentaire revient à "I love you, I leave you" de Moris Freiburghaus.

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(Keystone-ATS) Dans «En première ligne» («Heldin») de Petra Volpe, on suit Floria – incarnée par l’actrice allemande Leonie Benesch -, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service de chirurgie en sous-effectif de son hôpital. A mesure que la journée s’intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.

Aussi récompensé pour son scénario, «En première ligne» a déjà remporté le «Box Office Quartz», attribué pour la première fois cette année.

Dans son documentaire «I love you, I leave you», le réalisateur grison Moris Freiburghaus accompagne son meilleur ami, le musicien Dino Brandão, à travers une période éprouvante. Après son voyage en Angola, le pays d’origine de son père, il souffre d’épisodes maniaques.

Ce film est aussi distingué pour la meilleure musique de film.