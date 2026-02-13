La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Quatre astronautes en route vers l’ISS dont une Française

Keystone-SDA

Quatre astronautes, dont deux Américains, un Russe et la Française Sophie Adenot, la première dans l'espace depuis 25 ans, se sont envolés vendredi vers la Station spatiale internationale pour un voyage de plus de 30 heures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le décollage de la fusée Space X, reporté de deux jours en raison de mauvaises conditions météorologiques, a eu lieu vers 05h15 locales (11h15 en Suisse) depuis Cap Canaveral en Floride, d’après une retransmission vidéo de la Nasa.

