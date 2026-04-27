Quatre voitures de luxe dérobées dans un garage à Morat (FR)

Keystone-SDA

Deux cambriolages ont été commis entre dimanche et lundi dans un garage à Morat (FR). Au total, quatre véhicules de luxe ont été dérobés, représentant une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs. Les auteurs ont pris la fuite dans une direction inconnue.

1 minute

(Keystone-ATS) Le premier cambriolage s’est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. La Police cantonale fribourgeoise a alors été informée de la présence de personnes suspectes à proximité d’un garage à Morat. Dépêchées sur place, les patrouilles ont constaté que le site avait été cambriolé, précise le communiqué publié lundi.

Les auteurs avaient toutefois déjà quitté les lieux. Le deuxième cambriolage a été commis pour sa part lundi, dans le même garage. Il a entraîné le vol d’une voiture supplémentaire. Deux plaintes ont été déposées pour chacune des infractions. Une enquête est en cours, notamment afin de déterminer si les faits sont liés.