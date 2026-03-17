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Référendum demandé pour la candidature aux Jeux olympiques

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral soutient la candidature suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2038. Les cantons se sont aussi prononcés en faveur de cette candidature. Mais les Vert-e-s, le PS, l'Union syndicale et l'UDC réclament un référendum facultatif.

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(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral considère les Jeux olympiques d’hiver de 2038 comme une formidable opportunité pour la Suisse. La Confédération entend soutenir l’organisation de cet événement à hauteur de 200 millions de francs au maximum. Les éventuels déficits devront être pris en charge par le secteur privé.

Les Verts libéraux, le centre et le PLR voient avant tout des opportunités dans ce projet. Le PS, les Vert-e-s et l’UDC se montrent plus sceptiques, voire opposés. L’UDC exige que le projet soit soumis au référendum, si la Confédération y participe financièrement. Le PS, l’Union syndicale suisse (USS), les Verte-s et certains cantons demandent aussi au Conseil fédéral de soumettre l’arrêté fédéral au référendum facultatif afin d’assurer une légitimité démocratique contraignante.

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