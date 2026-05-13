Raids israéliens sur des voitures au sud de Beyrouth: neuf morts

Keystone-SDA

L'armée israélienne a intensifié ses frappes mercredi au Liban, dont quatre ont visé des voitures au sud de Beyrouth, faisant neuf morts selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en cours depuis le 17 avril.

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(Keystone-ATS) Ces frappes interviennent alors que le Liban et Israël, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques, doivent entamer jeudi à Washington une nouvelle session de pourparlers sous l’égide des Etats-Unis, malgré l’opposition du mouvement pro-iranien Hezbollah.

Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans des frappes qui ont visé trois voitures à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le ministère de la Santé.

Deux voitures ont été ciblées sur l’autoroute extrêmement fréquentée qui relie Beyrouth au sud du pays et une troisième a été visée sur une route du même secteur, selon selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle) et les photographes de l’AFP.

Un photographe de l’AFP a vu une voiture calcinée sur l’autoroute et des secouristes transportant un corps.

Une quatrième frappe a visé une voiture à l’entrée de Saïda, la grande ville du sud, à une quarantaine de km au sud de Beyrouth, selon l’ANI. Une personne a été tuée et une autre blessée, selon le ministère de la Santé.

Depuis l’entrée en vigueur de la trêve le 17 avril, au moins 400 personnes ont été tuées selon une compilation de l’AFP basée sur les chiffres du ministère de la Santé.

Ordres d’évacuation

L’armée israélienne mène mercredi des frappes dans le sud, notamment sur la région de Tyr, après avoir lancé deux ordres d’évacuation, d’abord pour six villages puis pour trois autres.

«Tsahal a commencé à frapper les infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», a annoncé l’armée israélienne quelques heures après l’ordre d’évacuation.

L’ANI a rapporté plusieurs frappes sur des villages et sur trois voitures dans le sud.

Le correspondant de l’AFP à Tyr a vu une épaisse fumée s’élever de la localité proche de Bourj al-Chemali.

Le Hezbollah a pour sa part revendiqué mercredi plusieurs attaques contre les troupes israéliennes en territoire libanais, dont certaines à l’aide de drones explosifs.

L’armée israélienne a établi dans le sud du Liban une «ligne jaune» à une dizaine de km de la frontière et a indiqué mardi que ses soldats avaient récemment mené une «opération spéciale» contre le Hezbollah plus en profondeur.

Le Liban avait demandé lundi aux Etats-Unis de faire pression sur Israël pour qu’il arrête ses frappes, avant la tenue des négociations.

Le Hezbollah est opposé à ces discussions et son chef, Naïm Qassem, a averti mardi qu’il allait transformer la bataille en «enfer» pour Israël.

Treize personnes avaient été tuées mardi dans des frappes sur des localités du sud, selon le ministère de la Santé, venant s’ajouter à 380 ayant péri depuis le début de la trêve, d’après la même source.

Depuis que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars, au moins 2882 personnes ont été tuées, dont 200 enfants, selon le ministère de la Santé.

D’après le Hezbollah, ce bilan inclut ses membres tués.