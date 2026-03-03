Rassemblement d’étudiants à Neuchâtel contre les coupes fédérales

Keystone-SDA

Une septantaine d'étudiants de l'Université de Neuchâtel (UniNE) a manifesté mardi en début d'après-midi dans la cour du Château, dans le cadre de la session du Grand Consel, pour contester le programme fédéral d’allégement budgétaire 2027. Ils ont scandé "A bas les coupes!"

(Keystone-ATS) Ces allègements «menacent directement le corps intermédiaire. A l’UniNE, la moitié des employés sont des membres du corps intermédiaires qui sont plus nombreux que les professeurs», a déclaré une chercheuse. «Les coupes auront un impact sur la qualité de la recherche et de l’enseignement», a-t-elle précisé.

Une étudiante a expliqué qu’une hausse des taxes d’études va aggraver la précarité étudiante, «qui est déjà un sujet brûlant». La chercheuse a rappelé que l’UniNE est la plus égalitaire de Suisse et un ascenseur social pour la population. «Il faut maintenir une recherche qui sert le bien commun», a ajouté la chercheuse.

Ce rassemblement s’inscrit dans une semaine de mobilisation nationale. Il est organisé par la coalition UniNE contre l’austérité, portée par des étudiants, chercheurs, associations universitaires et syndicats.