Route temporairement coupée entre Vercorin et Vissoie

1 minute

(Keystone-ATS) La route entre Vercorin et Vissoie (VS), dernière voie d’accès pour monter au Val d’Anniviers, a été temporairement coupée samedi à la suite d’un glissement de terrain. Après une analyse sur place, les services de la voirie ont pu déblayer et sécuriser la zone.

La commune d’Anniviers a ainsi pu annoncer la réouverture de la route pour 18h30. L’éboulement survenu samedi a eu lieu à la hauteur de Pinsec. L’incident n’a pas fait de blessés et n’a impliqué aucun véhicule.

Les services de la voirie se sont immédiatement rendus sur place. Une masse de roche d’environ 200 mètres cubes de terre et de roche avait dévalé sur la route, sans faire de dégât à la chaussée, a indiqué à Keystone-ATS le voyer du secteur, Alby Aymon.

Ce nouvel événement survient alors que l’autre route directe reliant Sierre à Vissoie est coupée depuis le week-end dernier, également en raison d’un éboulement. Samedi, plusieurs gros blocs ont encore dévalé la pente, perçant le toit d’une galerie routière.

Le Val d’Anniviers, qui compte plusieurs stations de ski telles Zinal et St-Luc, s’est ainsi retrouvé coupé de la plaine du Rhône durant plusieurs heures.