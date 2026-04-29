Sandoz boucle le premier trimestre sur une croissance

Keystone-SDA

Porté par les recettes de ses biosimilaires, le géant des médicaments de substitution Sandoz a augmenté son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026. La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

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(Keystone-ATS) Entre janvier et mars, le chiffre d’affaires de Sandoz s’est étoffé de 3% à taux de change constants sur un an à 2,75 milliards de dollars (2,2 milliards de francs), rapporte mercredi dans un communiqué l’entreprise bâloise. La performance, conforme aux attentes du groupe, a été portée par les recettes réalisées par les biosimilaires, qui ont particulièrement bien fonctionné en Amérique du Nord.

Le chiffre présenté correspond aux attentes des analystes interrogés par AWP. Ces derniers tablaient justement sur un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars. A noter que le groupe pharmaceutique ne publie pas de bénéfice pour les trimestres impairs.

Dans le détail, les ventes nettes de biosimilaires ont augmenté de 18% à taux de change constants à 853 millions de dollars, tandis que les ventes de génériques ont reculé de 3% à 1,9 milliard.

Par région, les ventes nettes en Amérique du Nord ont progressé de 12% à taux de change constants à 591 millions, reflétant le succès des biosimilaires. En Europe, les ventes nettes ont augmenté de 2% à 1,5 milliard. À l’international, les recettes s’inscrivent en revanche en recul de 2% à 609 millions.

Sandoz confirme ses prévisions pour 2026. La direction s’attend à une croissance de son chiffre d’affaires net d’environ 5 à 9%. La marge Ebitda de base devrait s’améliorer d’environ 100 points de base. Pour 2028, le groupe vise une marge Ebitda de base comprise entre 24 et 26%.