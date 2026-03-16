Schaffhouse met en question le français ou l’anglais au primaire

Keystone-SDA

Le canton de Schaffhouse envisage à son tour de repousser l'enseignement des langues étrangères du primaire au secondaire. Le parlement cantonal a approuvé une motion dans ce sens visant cette fois un renvoi de l'apprentissage du français ou de l'anglais.

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(Keystone-ATS) Les députés schaffhousois ont adopté lundi par 36 voix contre 17 une motion visant à reporter l’enseignement des langues étrangères au secondaire, après des débats intenses. Mais au lieu de viser exclusivement le français au primaire, la motion a été amendée en amont, avec comme alternative un report de l’enseignement de l’anglais.

Compte tenu de cette flexibilité, le gouvernement schaffhousois s’est dit en faveur d’un report. Pour l’auteur de la motion initiale, Markus Fehr (UDC), c’est toutefois l’apprentissage précoce du français qui constitue «un lourd fardeau».

L’année dernière, le parlement zurichois a opté pour supprimer l’apprentissage du français au primaire. Dans d’autres cantons alémaniques, des motions similaires ont déjà été adoptées ou sont encore en suspens.