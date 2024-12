Smartphones à l’école: plus de 80% des Suisses pour les interdire

Keystone-SDA

La population suisse est à 82% favorable à une interdiction des téléphones portables dans les écoles, relève dimanche un sondage de l'institut Sotomo. Même les jeunes soutiennent la mesure avec 64% des 18-25 ans dans le camp du "oui".

(Keystone-ATS) Le taux d’approbation augmente avec l’âge et les femmes (87%) sont plus favorables à une interdiction que les hommes (78%). De plus, le soutien est plus important chez les personnes ayant fait un apprentissage ou quitté les bancs d’école après la formation obligatoire (86%) que chez celles disposant d’une formation universitaire (76%).

Au niveau politique, ce sont les électeurs de l’UDC et du PS qui se rangent le plus fortement derrière une interdiction, avec 85% d’approbation. Les plus sceptiques sont dans les rangs vert’libéraux, avec toutefois 75% de « oui ».

Le sondage a été réalisé sur mandat de la Maison bernoise des générations (Berner Generationenhaus). Entre septembre et octobre, 2754 personnes de plus de 18 ans ont été interrogées en Suisse alémanique et romande.