Sport associatif: nouvelles formations pour soutenir le bénévolat

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud met en oeuvre plusieurs mesures concrètes issues du contre-projet à l'initiative populaire en faveur du sport. Plusieurs modules de formation adaptées et accessibles sont introduits pour soutenir et renouveler le bénévolat dans le milieu du sport associatif.

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(Keystone-ATS) «Le Canton souhaite encourager la jeunesse à prendre toute sa place dans la vie associative. En valorisant son engagement et en lui donnant les moyens de s’investir dans les clubs, nous contribuons à former la relève du sport vaudois et à renforcer la cohésion de notre canton», explique la présidente du gouvernement Christelle Luisier, citée dans un communiqué publié mardi.

L’implication de dizaines de milliers de bénévoles est cruciale au bon fonctionnement des plus de 1200 clubs sportifs vaudois qui comptent plus de 180’000 membres, rappelle le Canton. «Le modèle du bénévolat, bien que robuste, fait face à de nombreux défis tels que le renouvellement des effectifs et la complexification de la gestion de clubs sportifs», est-il souligné.

Un palier avant Jeunesse+Sport

Une des mesures, nommée «1417Coach» vise à assurer le renouvellement des bénévoles engagés dans l’encadrement sportif et à susciter des vocations chez les jeunes. Ce programme basé sur des formations courtes et dynamiques constitue un premier palier vers les formations fédérales Jeunesse+Sport, «assurant ainsi un vivier de moniteurs et monitrices qualifiés pour les décennies à venir».

Vaud veut aussi renforcer l’ensemble de la structure associative. Le nouveau catalogue de formations du Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) inclut des modules sur l’éthique, l’entraînement des filles et des femmes, la prévention des violences, ainsi que des outils de gestion administrative et financière pour les comités.

D’autres mesures du contre-projet concernant le soutien au sport associatif seront appliquées prochainement, comme la mise en place du centre d’appui administratif aux associations cantonales et aux clubs.

Un paquet de 36 mesures

Pour mémoire, les députés ont accepté en juin 2025 le contre-projet du Conseil d’Etat à l’initiative «Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse», laquelle avait cartonné auprès de la population (24’000 signatures en 2022, deux fois plus que le minimum requis).

La réponse gouvernementale à ce texte regroupe un paquet de 36 mesures destinées à soutenir le sport à tous les niveaux (populaire, scolaire, élite, international). Cela représente environ 36 millions de francs supplémentaires par an dans le budget de l’Etat.

A cela s’ajoutent deux crédits-cadres d’un montant total de 150 millions de francs, visant à soutenir la construction et la rénovation d’infrastructures sportives «d’importance régionale» pour la période 2025-2030.