Succès pour le congrès international Bioket à Fribourg

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg a accueilli pour la première fois en Suisse le congrès international Bioket, un événement dédié aux technologies clés de la bioéconomie. Trois jours durant, 485 spécialistes issus d’une trentaine de pays ont échangé dans le cadre de Forum Fribourg, à Granges-Paccot.

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(Keystone-ATS) Les échanges ont tourné autour des solutions permettant de transformer durablement les modèles de production, a indiqué jeudi la Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR). Au-delà, l’édition confirme le «positionnement du canton comme un acteur crédible et connecté au niveau international», note le communiqué.

La bioéconomie représente 29% du produit intérieur brut (PIB) cantonal et 28% de l’emploi dans le canton de Fribourg. Le domaine englobe les activités de production, de transformation et de valorisation de la biomasse pour la production de denrées alimentaires, de molécules et de matériaux innovants.

Créée en 2018 par le cluster français Bioeconomy For Change (B4C), la conférence itinérante, dont c’était la 7e édition, s’est imposée comme un «événement de référence pour les professionnels du secteur», rappelle le communiqué.